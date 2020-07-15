شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط شاحنة ترمي الأنقاض في الأماكن الممنوعة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): كثفت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الخدمات، اليوم الأربعاء، أعمالها على ضبط مخالفي رمي الأنقاض. كثفت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الخدمات، اليوم الأربعاء، أعمالها على ضبط مخالفي رمي الأنقاض. وأكدت بلدية غرب الدمام، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنها ضبطت شاحنة ترمي الأنقاض في الأماكن الممنوعة، كما نشرت صورًا من عملية الضبط.

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