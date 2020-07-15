الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعلن إطلاق معرض الدفاع العالمي

أعلن رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، إطلاق معرض الدفاع العالم، مشيرًا إلى أنه أحد أكبر معارض الدفاع في العالم، والذي ستحضنه المملكة في مارس عام 2022.

وقال العوهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بتوفيق من الله؛ نعلن اليوم إطلاق معرض الدفاع العالمي أحد أكبر معارض الدفاع في العالم والذي ستحتضنه مملكتنا الغالية في العاصمة الرياض، في شهر مارس 2022، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية».

وأضاف: «أتوجه بخالص الامتنان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- على الدعم اللامحدود الذي مكّننا من إطلاق معرض الدفاع العالمي، والذي سيكون له دور محوري في رحلة المملكة نحو توطين الصناعات العسكرية تماشياً مع رؤية 2030 المباركة».

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وأوضح الحساب الرسمي للمعرض على «تويتر» أنه سيكون الحدث الأبرز المتخصص في أنظمة الدفاع والأمن قائلًا: «معرض الدفاع العالمي سيكون الحدث الأبرز المتخصص في أنظمة الدفاع والأمن، وسيكون منصة رائدة لكبار قادة هذه الصناعة في العالم من صناع قرار وشركات ومهتمين بالقطاع».

وتابع: «يعقد معرض الدفاع العالمي اليوم مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا للكشف عن أبرز تفاصيل إقامة المعرض في العاصمة الرياض في مارس 2022».

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