تعمل في الخفاء.. فيديو يوثق ضبط مراكز مساج مخالفة بالرياض

داهمت الجهات الأمنية، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من مراكز المساج غير المرخصة تعمل في مدينة الرياض خلال أوقات متأخرة من الليل بالمخالفة للاشتراطات الرسمية.

ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو خلال مرافقة الحملة الأمنية بقيادة إدارة التحريات والبحث الجنائي ومشاركة أمانة الرياض وفرق من وزارة الموارد البشرية، أثناء مداهمة مراكز مساج استخدمت شققًا مفروشة لممارسة عملها المخالف.

وتمكنت القوة الأمنية المصاحبة من رصد محاولة هروب العمالة المخالفة التي تعمل بتلك الأماكن؛ حيث ضبطتهم لاستكمال الإجراءات اللازمة.