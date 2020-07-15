بالصور.. أمانة مكة تعتمد «التقنية الإلكترونية» لإيصال طلبات الذبائح في موسم الحج

كشف مدير إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور أحمد قوتة، عن التسهيلات التي أحدثتها التطبيقات الإلكترونية لخدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق واتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة التي دُشنت في وقتٍ سابق.

يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، وتسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظًا على صحة الجميع.

وأضاف مدير إدارة المسالخ أنَّ الأمانة اتجهت للاعتماد على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة, وهي أحد برامج التحول الوطني للمساهمة في تحسين تجربة المواطن لخدمات القطاع البلدي.

وحول استعدادات إدارة المسالخ لموسم الحج هذا العام 1441هـ، أوضح الدكتور أحمد قوتة، أنَّ الأمانة وضعت خططًا للتنسيق مع الجهات المعنية في حالة ظهور أي حالة اشتباه –لا قدر الله– في المسالخ بمكة المكرمة لاتخاذ الإجراء اللازم.

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وأشار إلى تكثيف الأعمال الرقابية التي تتمثل في التوعية الصحية والإرشادية،ـ وتصحيح جميع الممارسات الخاطئة التي تتم بالمسالخ من خلال الفرق الرقابية والكاميرات لضمان سلامة اللحوم المُقدمة وتوفير الأجواء الصحية الآمنة وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يتم بواسطتها الذبح والإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

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