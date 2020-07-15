«الشورى» يطالب بإدارة للمخاطر.. ودراسة آثار كورونا على العائلات

طالب مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة إدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمُسنّين من ضحايا العنف الأسري.

كما طالب المجلس في جلسته المنعقده اليوم برئاسة الدكتور يحيى الصمعان شؤون الأسرة بإعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا على الأسرة، مضيفًا أنه على مجلس شؤون الأسرة إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية، وذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7/ 2/ 1440هـ.

وأكد المجلس أنه على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تجويد وتطوير تقاريرها؛ لتكون أكثر التزامًا بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وأكثر مواكبة لأفضل الممارسات العالمية لقطاع النقل الجوي.

كما أكد على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية ألأقل، مطالبًا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية التوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.