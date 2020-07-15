بالأسماء.. صدور قرارات تعيين وتكليف بجامعة جازان

أصدر رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، عددًا من قرارات التعيينات والتكليفات تضمنت تكليف الدكتور حسن بن عبد الله إسحاق وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية للقيام بمهام وكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال.

كما قرّر تعيين الدكتور صالح بن محمد عبدالله صالح عميدًا لعمادة الدراسات العليا، وتعيين الدكتور جابر بن علي محمد مسلماني عميدًا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وشملت القرارات أيضًا تعيين الدكتور محمد بن حميد محمد الحميد رئيسًا لقسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات. وإنشاء إدارة المجمع الطبي الجنوبي للطالبات بجازان، وإنشاء إدارة المجمع الأكاديمي للطالبات بمحلية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

جامعة جازان تستقبل أكثر من 9 آلاف طلب قبول إلكتروني

جامعة جازان تدرب المعلمين عبر 12 برنامجًا للتطوير المهني

٥٥٢٥ مستفيدًا من برامج «خدمة المجتمع» بجامعة جازان