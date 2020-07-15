«أمانة الرياض» للمنشآت التجارية: لا تُلزموا المرتادين بلبس القفازات

وجهت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات؛ لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي.

وأوضحت أن ذلك بناءً على التوصيات الصحية، مشيرةً إلى أنها قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها.

وقالت الأمانة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بناءً على التوصيات الصحية.. أمانة منطقة الرياض توجه المنشآت التجارية بعدم إلزام المرتادين بلبس القفازات؛ لما تعطيه من شعور زائف بالأمان والتقصير في عملية تطهير وغسل الأيدي، كما أنها قد تصبح مصدرًا للعدوى عند ملامسة العين أو الأنف أثناء ارتدائها».

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