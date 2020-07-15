مجلس ‏الشورى يطالب بدعم أسطول الخطوط الجوية السعودية

لخدمة المناطق الأقل كثافة سكانية..

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها، وكذلك استكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي. كما طالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية دراسة التوسع في خدمات الشحن الجوي ودعم الأسطول بالطائرات التي تخرج من خدمة نقل الركاب. شدد الشورى على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية التوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران. أكد على الفقرة الثانية من قراره السابق القاضي بدعم أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالطائرات المتوسطة والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية ألأقل.

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