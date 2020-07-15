«العدل» تسند خدمات البيع والتصفية للقطاع الخاص

بهدف سرعة استيفاء الحقوق..

وقّعت وزارة العدل ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» اتفاقية ليقدم المركز خدمة البيع والتصفية وإسناد طلبات التنفيذ للقطاع الخاص، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين. وقال الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع «تويتر»: «اتفاقية بين وزارة العدل و(إنفاذ) تسند خدمات البيع والتصفية للقطاع الخاص». وأوضحت وزارة العدل أهداف الاتفاقية التي جاءت كالآتي: - سرعة استيفاء الحقوق. - تسهيل عملية التصفية. Advertisements - التيسير على المستفيدين. - رفع جودة المزادات القضائية. اقرأ أيضًا: وزارة العدل: 5 خطوات لإضافة سند لأمر إلكتروني عبر منصة «نافذ» «العدل» تحدد 5 ضوابط للاستعانة بالقطاع الخاص في المحاكم التجارية

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