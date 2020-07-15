وزارة الصحة توجه 5 نصائح للعمالة المنزلية حمايةً لكبار السن من كورونا

أكدت وزارة الصحة أن كبار السن من أكثر الفئات العمرية تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، ونصحت الوزارة «عبر رسم معلوماتي عبر حسابها بتويتر» من لديه عمالة منزلية ترعى كبيرًا في السن، أن يُطلب منهم الالتزام بعدد من الإجراءات.

وتتضمن الإجراءات لبس الكمامة عند تواجدهم مع كبار السن، وغسل اليدين قبل وبعد ملامسة كبير السن، والمحافظة على التباعد الجسدي إذا لم تكن هنالك حاجة.

كما شددت «الصحة» على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع كبير السن، والحرص على لبس الكمامة والقفاز أثناء تقديم النظافة الشخصية لكبير السن، والتخلص منها بشكل سليم.