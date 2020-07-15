«المكافحة» تطيح بمواطن وثق تعاطيه مواد مخدرة بسكاكا

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
تمكنت المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها من القبض على شخص وثق بالفيديو تعاطيه لمواد مخدرة بسكاكا.
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا لقيامه بتوثيق تعاطيه مواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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