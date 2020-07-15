السعودية اليوم / المفوضية الأوروبية تعزز التأهب لتفشي فيروس كورونا " كوفيد - 19" في المستقبل



بروكسل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل تدابير فورية قصيرة المدى لتعزيز الاستعداد الصحي في الاتحاد الأوروبي لتفشي فيروس

وتركز حزمة التدابير المعتمدة على جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التأهب، بما في ذلك الاختبار وتتبع الاتصال، وتحسين مراقبة الصحة العامة وتوسيع نطاق الوصول إلى الإجراءات المضادة الطبية مثل معدات الحماية الشخصية والأدوية والأجهزة الطبية.

كما تشمل الإجراءات أيضًا تدابير بشأن القدرة على زيادة الرعاية الصحية، والتدابير المضادة غير الصيدلانية، ودعم الأقليات والأشخاص المستضعفين، وأنشطة للحد من عبء الإنفلونزا الموسمية.

وتهدف مجموعة التدابير المعروضة إلى مواجهة المزيد من حالات تفشي الفيروس بالاعتماد على دروس الأشهر الماضية، والتخطيط للمستقبل لتجنب الارتجال، وتعزيز الاستعداد على جميع الجبهات، والحفاظ على السوق الموحدة، وتسهيل الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، وتأمل المفوضية الأوروبية ضمان احتواء انتشار الفيروس وتجنب عمليات الإغلاق الشاملة مرة أخرى .

// انتهى //

16:30ت م

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بروكسل 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسقدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل تدابير فورية قصيرة المدى لتعزيز الاستعداد الصحي في الاتحاد الأوروبي لتفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19 " .وتركز حزمة التدابير المعتمدة على جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التأهب، بما في ذلك الاختبار وتتبع الاتصال، وتحسين مراقبة الصحة العامة وتوسيع نطاق الوصول إلى الإجراءات المضادة الطبية مثل معدات الحماية الشخصية والأدوية والأجهزة الطبية.كما تشمل الإجراءات أيضًا تدابير بشأن القدرة على زيادة الرعاية الصحية، والتدابير المضادة غير الصيدلانية، ودعم الأقليات والأشخاص المستضعفين، وأنشطة للحد من عبء الإنفلونزا الموسمية.وتهدف مجموعة التدابير المعروضة إلى مواجهة المزيد من حالات تفشي الفيروس بالاعتماد على دروس الأشهر الماضية، والتخطيط للمستقبل لتجنب الارتجال، وتعزيز الاستعداد على جميع الجبهات، والحفاظ على السوق الموحدة، وتسهيل الطريق نحو الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، وتأمل المفوضية الأوروبية ضمان احتواء انتشار الفيروس وتجنب عمليات الإغلاق الشاملة مرة أخرى .// انتهى //16:30ت م0127

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