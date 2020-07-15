السعودية اليوم / ديوان المظالم يطلق الخدمة الإلكترونية "طلب لقاء معالي الرئيس" عبر الاتصال المرئي



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أُطلق ديوان المظالم اليوم خدمة التواصل مع رئيس الديوان عبر الاتصال المرئي، وذلك سعيًا لتطوير منظومة التواصل الفعال بين رئاسة الديوان والمراجعين والمنسوبين وفق أحدث أساليب التقنية الحديثة.

واستأنف معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف استقبال المراجعين من خلال التقنية, حيث تشكل هذه الخدمة في جوهرها تحولًا للقاء الأسبوعي مع معالي رئيس ديوان المظالم من الطريقة التقليدية إلى قالب إلكتروني.

وأُسّسَ لهذه الخدمة البناء التقني المتطور وفق أعلى المواصفات والمعايير بحيث تضمن الخصوصية الكاملة، إلى جانب توفير الحماية الرقمية أثناء استخدام الخدمة.

وستكون إجراءات طلب الخدمة إلكترونية وميسرة، وستتيح للمراجعين والمنسوبين تسجيل بياناتهم وحجز لقاء مع معالي رئيس ديوان المظالم، ومن ثم سيُحدد الوقت والزمن المخصص للقاء، وأخيرًا سيُرسل الرابط الإلكتروني للقاء عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى مستخدمي الخدمة.

كما أن خدمة اللقاء الإلكتروني مع رئيس الديوان تحظى بعدة مميزات للمستفيد الداخلي، فمنها تلاشي عائق المكان لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، إلى جانب سرعة الوصول والدقة التي يتيحها الاتصال المرئي، واختصار كثير من الإجراءات الروتينية في التنقل وما يتبعها من تكاليف مختلفة، إضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في تعزيز طرق التواصل مع رئاسة الديوان، علاوة على أن هذه الخدمة تحقق الغاية المرجوة للهدف الإستراتيجي التقني من التحول الكامل لجميع أعمال ديوان المظالم إلى السمة الرقمية الإلكترونية في تعاملاته الداخلية والخارجية.

مما يذكر أن هذه الخدمة تأتي وفق إطار تطوير التحول الإلكتروني لخدمات ديوان المظالم، إذ أُعِدَت بخطة تقنية متكاملة، وآلية ممنهجة بحيث تُمكّن الجميع من التواصل المباشر مع رئيس ديوان المظالم بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال الرابط: https://mp.bog.gov.sa .

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16:16ت م

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