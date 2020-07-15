

الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز بمقر المركز في الرياض اليوم بسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة تولون تور جانبايف.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء

وأعرب السفير تولون تور جانبايف عن شكره وعرفانه للمملكة العربية

//انتهى//

16:14ت م

0121



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز بمقر المركز في الرياض اليوم بسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة تولون تور جانبايف.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، فضلًا عن جهود المركز الإغاثية والإنسانية ومستجدات البرامج التي ينفذها في قيرغيزستان.وأعرب السفير تولون تور جانبايف عن شكره وعرفانه للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها لبلاده.//انتهى//16:14ت م0121

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي بسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.