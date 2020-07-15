السعودية اليوم / بلدية القطيف تزيل العشوائيات في منطقة البدراني



الدمام 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

أزالت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف اليوم المحلات العشوائية المخالفة للاشتراطات النظامية في منطقة البدراني بمحافظة القطيف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أنه أُشعِر الملاك بضرورة إخلاء المواقع خلال أسبوع، مبيناً أن قرار الإزالة يأتي استكمالا للحملات المتواصلة السابقة التي نفذتها الجهات الحكومية المتعددة بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات النظامية والوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وصولاً للقضاء على ظاهرة التعديات وإقامة النشاطات المخالفة.

مما يذكر أن بلدية محافظة القطيف أزالت في وقت سابق 40 محلاً مخالفاً يزاول نشاط بيع الخردة والحديد والأخشاب، وأغلقت 70 محلاً مخالفاً لاشتراطات البلدية، إضافة إلى إيقاف 23 عاملاً مخالفاً.

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16:13ت م

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