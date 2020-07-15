السعودية اليوم / أكثر من 12 ألف مستفيد من خدمة إيصال الأدوية بحفر الباطن



حفر الباطن 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واس

قدمت المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ12731 مستفيدا ومستفيدة منذ بدء جائحة

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية والحد من انتشار العدوى، وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى عبر الواتس آب وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين دون الحاجة للذهاب للمستشفيات حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها على تقديم جميع الخدمات والمبادرات في ظل جائحة كورونا للمرضى والمستفيدين بكل الإمكانيات المتاحة.

// انتهى //

16:12ت م

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حفر الباطن 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليه 2020 م واسقدمت المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ12731 مستفيدا ومستفيدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد"COVID-19".وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية والحد من انتشار العدوى، وتوفير جميع الخدمات للمرضى والمراجعين، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى عبر الواتس آب وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية في إطار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين دون الحاجة للذهاب للمستشفيات حفاظًا على سلامتهم.وأكدت صحة حفر الباطن حرصها على تقديم جميع الخدمات والمبادرات في ظل جائحة كورونا للمرضى والمستفيدين بكل الإمكانيات المتاحة.// انتهى //16:12ت م0119

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