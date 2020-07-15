السعودية اليوم / العراق يسجل 2110 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2110 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 3432 حالة, فيما سُجلت 1839 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 52621 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 27814, منهم 374 في العناية المركزة.

// انتهى //

16:08ت م

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بغداد 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسسُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2110 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات الكلي في عموم العراق إلى 83867 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 87 حالة وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 3432 حالة, فيما سُجلت 1839 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 52621 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 27814, منهم 374 في العناية المركزة.// انتهى //16:08ت م0118

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