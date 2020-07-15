سياسي/ اجتماع كبار الموظفين بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي



جدة 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

عٌقدت اليوم -عبر الاتصال المرئي- الدورة الرابعة لاجتماع كبار الموظفين بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي, وذلك في إطار التعاون والتشاور مع الاتحاد الأوروبي.

وجرى خلال الاجتماع التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض وتقييم التعاون القائم بين منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ودراسة آفاق تعزيز هذا التعاون في عدة مجالات وخاصة التبادل الثقافي، وتعزيز دور المرأة وتطوير الكفاءات ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا ودعم خطاب التسامح، كما أُكّد على أهمية مواصلة التنسيق بخصوص المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي ختام الاجتماع اتُّفق على مواصلة هذه المشاورات في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة في المستقبل القريب.

// انتهى //

16:01ت م

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