

الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واس

عقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أمس اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبد اللاييف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود التي بُذلت في البلدين لمواجهة

من جانب آخر أكد رئيس "الغذاء والدواء" أن اللقاءات الدورية مع عدد من مسؤولي الدول الصديقة يأتي في إطار إستراتيجية الشراكات الدولية للهيئة ، وتعزيز توفر وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

مما يذكر أن المملكة استوردت من جمهورية أذربيجان نحو 278 طناً من المواد الغذائية خلال عام 2019 والنصف الأول من عام 2020م، تنوعت بين الخضروات والفواكه والمنتجات السكرية المحتوية على "الكاكاو"، إضافةً إلى البُن والشاي والعجائن الغذائية.

// انتهى //

15:58ت م

0113



الرياض 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 15 يوليو 2020 م واسعقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أمس اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبد اللاييف.وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود التي بُذلت في البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لـ( كوفيد 19 ) والاستفادة من التجارب والخبرات في استمرار الجهود ومضاعفتها ، كما تناول اللقاء بحث سبل تطوير التبادل التجاري في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.من جانب آخر أكد رئيس "الغذاء والدواء" أن اللقاءات الدورية مع عدد من مسؤولي الدول الصديقة يأتي في إطار إستراتيجية الشراكات الدولية للهيئة ، وتعزيز توفر وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.مما يذكر أن المملكة استوردت من جمهورية أذربيجان نحو 278 طناً من المواد الغذائية خلال عام 2019 والنصف الأول من عام 2020م، تنوعت بين الخضروات والفواكه والمنتجات السكرية المحتوية على "الكاكاو"، إضافةً إلى البُن والشاي والعجائن الغذائية.// انتهى //15:58ت م0113

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء" يعقد اجتماعًا مع سفير أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.