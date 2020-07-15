شكرا لقرائتكم خبر عن العوهلي: معرض الدفاع العالمي "فرصة هائلة" لمنظومة الصناعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
- يعزز موقع المملكة في منظومة الصناعات العسكرية عالميا
- " الرؤية " استهدف توطين 50% من الإنفاق المملكة العسكري بحلول 2030
- هناك عوائد كبيرة من المعرض منها نقل التقنية والشراكات الإستراتيجية
قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي أن معرض الدفاع العالمي يحمل فرص هائلة في منظومة الصناعات العسكرية كما يحمل فرص هائلة في منظومة الصناعات العسكرية.
وأكد "العوهلي "خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي لمعرض الدفاع العالمي @WDS_KSA ، أحد أكبر معارض الدفاع في العالم، والذي سيقام بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 6 – 9 مارس 2022، أن المعرض يعزز موقع المملكة في الصناعات العسكرية عالميا ، وهناك عوائد كبيرة من المعرض منها نقل التقنية والشراكات الإستراتيجية
مشيرؤاً إلى أن رؤية 2030 رسمت التوجهات والاهداف على نحو واضح ودقيق في مختلف المجالات وعلى صعيد تنظيم الصناعات العسكرية فقد حددت الرؤية مستهدفا واضحاً لتوطين مايزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030 .
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