وزير الطاقة : سنرفع إنتاج النفط نصف مليون برميل لتلبية الطلب المحلي

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن جائحة كورونا كان لها تأثير غير مسبوق على سوق النفط العالمي مشيرًا إلى أن المملكة سوف ترفع إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل في أغسطس المقبل.

مرحلة قادمة من أوبك +

وصرح وزير الطاقة، أن “أوبك+” تتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط، في إشارة إلى أن تخفيضات الإنتاج ستتقلص من 9.7 مليون برميل يوميًا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ”أوبك+”، “إننا نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط”.

تخفيضات فعلية كبيرة

وأضاف الوزير أن التخفيضات الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميًا، مشددًا على أن تخفيف التخفيضات سيتم استيعابه مع استمرار تعافي الطلب.

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وفيما يتعلق بصادرات السعودية من النفط، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه “لا زيادة في صادرات النفط السعودية في أغسطس المقبل مشيرًا إلى زيادة الطلب المحلي على النفط ما يستوجب زيادة الإنتاج.

تأثير كورونا على سوق النفط

وخفضت دول مجموعة “أوبك+” إنتاجها النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام.

وبعد يوليو الجاري، سيتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر المقبل، بموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته دول “أوبك+” في أبريل الماضي.

وانعقد اليوم بواسطة تقنية الفيديو الاجتماع العشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول “أوبك+”، بمشاركة وزيري الطاقة السعودي والروسي.

ويوم الثلاثاء، قالت “أوبك” إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يوميًا في 2021 بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين هذا العام.

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