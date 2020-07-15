السعودية تستضيف معرض الدفاع العالمي الأول والأكبر دوليًا

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن معرض الدفاع العالمي الأول الذي ستستضيفه المملكة، 2022، حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث أشار المعرض في تغريداته الأولى إلى أنه سيكون معرضًا فريدًا ومتكاملًا، حيث يركز على مستقبل صناعة الدفاع ويستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والتوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع والأمن.

موعد معرض الدفاع العالمي الأول

ونشر حساب المعرض ما يفيد أن المملكة سوف تستضيفه خلال الفترة من 6-9 مارس 2022 في مدينة الرياض بمشاركة دولية واسعة وبتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

أهداف المعرض

وعلى مدى أربعة أيام، سيعرض هذا الحدث الاستثنائي أفضل وأحدث التقنيات في مجال الحلول الدفاعيّة المتكاملة وذلك من خلال مجوعة من العروض الشاملة، والفعاليات والعروض الحيّة، والمؤتمرات والندوات التي تُناقش مستقبل الدفاع وتحديّاته الراهنة.

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أهمية المعرض

ومعرض الدفاع العالمي هو حدث استثنائي في حجمه ومستواه، لأنه يمثل فرصة نوعية لصناع القرار والمشترين في مجال الدفاع والأمن، فهو يقدم من خلال مساحات عرضه الشاسعة وجدول فعالياته المتنوّع منصة رائدة لاستعراض أحدث المنتجات الدفاعية وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع.

أجندة المعرض

وسيُناقش معرض الدفاع العالمي أهم التحديّات التي تواجه قطاع الدفاع، وسيستعرض أهم الحلول الدفاعية المبتكرة والرائدة عبر مساحات عرض شاسعة، كما سيقدّم لزوّاره فرصة التواصل مع قادة وخبراء الأنظمة الدفاعية من حول العالم.

سر اختيار المملكة

وتعدّ المملكة العربية السعودية الوجهة المثالية لهذا المعرض نظرًا لما تتمتع به من مقومات تجعلها محرّكًا رئيسيًا للقطاع، ولما تملكه من خطط طموحة للعب دور محوري ورائد على صعيد تطوير التقنيات الدفاعية تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 التي تستهدف توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري. عبر هذا المعرض، توفر المملكة فرصة للعالم للشراكة معها في رحلتها نحو رسم ملامح مستقبل صناعة الدفاع. وللتسجيل في المعرض عبر الرابط التالي (هنا).

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