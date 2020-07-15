السعودية | السعودية.. استمرار تراجع إصابات كورونا وارتفاع التعافي

شكرا لقرائتكم السعودية.. استمرار تراجع إصابات كورونا وارتفاع التعافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2671 إصابة و5488 حالة شفاء جديدة، في استمرار لتراجع عدد إصابات كورونا اليومية وارتفاع حالات الشفاء. وبلغت الوفيات 42 حالة. وسجلت جدة 250 إصابة جديدة، والرياض 226، والهفوف 211. Advertisements هذا وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 240,474، وإجمالي حالات التعافي 183,048، وإجمالي الوفيات 2325. وأمس، أوضح متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعال، أن فحوص كوفيد 19 في المملكة تجاوزت مليونين و300 ألف فحص. وأضاف "لا تزال جائحة فيروس كورونا مستمرة.. ويجب العودة بحذر للحياة الطبيعية".

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