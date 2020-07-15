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سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، وفاة واحدة، و450 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 477 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء 101637 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم، أن الوفاة الجديدة تعود لشخص يبلغ من العمر 53 عاماً.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 703 حالات جديدة، وتسجيل 736 حالة شفاء، و3 حالات وفاة جديدة بـ فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة وصل إلى 56.877 حالة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات 399 حالة، فيما وصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 46.897 حالة.قطر فيروس كورونا الجديد
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 03:23 PM
3 وفيات في الكويت ترفع الإجمالي إلى 399 حالةقطر تسجّل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، وفاة واحدة، و450 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 477 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء 101637 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم، أن الوفاة الجديدة تعود لشخص يبلغ من العمر 53 عاماً.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تأكيد إصابة 703 حالات جديدة، وتسجيل 736 حالة شفاء، و3 حالات وفاة جديدة بـ فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة وصل إلى 56.877 حالة حتى الآن، بينما بلغ إجمالي الوفيات 399 حالة، فيما وصل عدد المتعافين الإجمالي إلى 46.897 حالة.
، قطر تسجّل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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