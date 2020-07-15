- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تجتمع منظمة "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج ابتداءً من أغسطس، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات، مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا.
ونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر في "أوبك+" أنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بـ"أوبك+"، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو أو عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي.
وبعد يوليو، من المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر، وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبرى، فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم بعد الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.منظمة أوبك
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 03:05 PM
تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من كورونا
تجتمع منظمة "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج ابتداءً من أغسطس، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات، مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروس كورونا.
ونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر في "أوبك+" أنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بـ"أوبك+"، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو أو عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي.
وبعد يوليو، من المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر، وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبرى، فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم بعد الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.
، اجتماع "أوبك +".. تمديد تخفيض الإنتاج أم زيادة الإمدادات؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع "أوبك +".. تمديد تخفيض الإنتاج أم زيادة الإمدادات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.