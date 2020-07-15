شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل معرض الدفاع العالمي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

تعقد بعد قليل الهيئة العامة للصناعات العسكرية المؤتمر الصحفي الافتراضي والذي ستعلن من خلاله الهيئة عن تفاصيل معرض الدفاع العالمي ‬‪@WDS_KSA‬، أحد أكبر معارض الدفاع في العالم، والذي سيقام بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 6 – 9 مارس 2022.

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