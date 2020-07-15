شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: علاقات صداقة متينة تربط المملكة بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه في مستهل اللقاء بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل قيادة البلدين اللتان تحرصان على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، مشيدا سموه بما قدمته كورهنن خلال فترة عملها من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنياً لها التوفيق في مهام عملهاالقادمة.
من جهته عبرت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهنن عن شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية، ونوهت بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية استباقية ساهمت في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، معربةً عن سعادتها بالفترة التي قضتها في المملكة، متمنيةً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.
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