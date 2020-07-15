شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص وثق بالفيديو تعاطيه لمواد مخدرة بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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