سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020.. الليرة تنزل

عاود سعر الدولار الصعود القوي مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء بالسوق السوداء، في حين استقرت أسعار الصرف ثابتة لدى البنوك وشركات تحويل الأموال.

وفي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السوق الموازية (السوداء)، تراوح متوسط سعر الدولار في بعض المناطق ما بين 8300 و8700 ليرة للدولار الواحد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبحسب متعاملين في سوق الصرف اللبنانية الموازية، فهناك من يستغل شح العملة الخضراء في السوق ويعرض الدولار للبيع بسعر 10 آلاف ليرة، بمتوسط زيادة 1200 ليرة عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

وأظهرت شاشات التداول لدى مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند مستوى 1514 ليرة، وهو السعر الثابت الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء.

وحدّدت مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان في النشرة اليومية لنهار الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020 سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان 3.800 ليرة لبنانية.

وفرضت البنوك في لبنان قيودا صارمة من أواخر 2019، بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات.

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وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات المودعين بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

فوربس تتوقع مصير لبنان

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان في الوقت الراهن، لكنها من المرجح أن تمهّد الطريق لمستقبل جديد لاقتصاد هذا البلد المتأزم.

وأفاد تقرير المجلة الصادر أمس الثلاثاء، بأن لبنان يعاني أزمات حادة منها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 56%، مع عدم وجود أي بوادر انفراج واضحة.

وفي غضون الأزمة، انضمت الليرة اللبنانية إلى قائمة العشرات من العملات الأكثر انهيارا في العالم، بما في ذلك البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي والبيزو الأرجنتيني.

وهذا البلد الصغير يقع في الشرق الأوسط ويبلغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة فقط، بجاليته من المهاجرين مع العائلات التي لا تعد ولا تحصى في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي كل سنة، يزور المغتربون اللبنانيون وطنهم وينفقون مليارات الدولارات للحفاظ على سيولة الاقتصاد.

مصير لبنان

لا يمكن للبنان أن يبدأ في إعادة بناء بلاده من دون إنشاء نظام نقدي جديد، كما أن انتظار الحكومة لإدخال عملة وطنية جديدة دون استعادة الثقة في السلطة أمر لا طائل منه. ولدى الشعب اللبناني ثلاثة خيارات أخرى لإعادة إحياء اقتصاده دون انتظار تدخل الحكومة.