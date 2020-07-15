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100 خيار مختلف لتغيير شكل حروف الدردشة عبر WhatsApp
من النص المائل إلى العريض
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
التحدث مع أصدقائك في جميع الأوقات عبر WhatsApp هو واحد من أكثر الأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها على مدار اليوم، ويتيح لك تطبيق المراسلة الفورية التعبير بصورة أوضح عن مشاعرك باستخدام الرموز التعبيرية والصور المتحركة، ويكشف موقع intallaght عن حيلة لجعل رسائلك أكثر جاذبية من خلال تغيير أشكال الحروف.
كيفية تغيير حرف الرسائل في WhatsApp؟
يوفر لك تطبيق واتس آب خيارات متنوعة مثل القدرة على الكتابة بطرق مختلفة:
1- كلمة بالخط العريض: عن طريق وضع علامة النجمة قبل النص وبعده.
2- كلمة عليها خط: عن طريق وضع رمز التلدة ~ قبل النص وبعده.
3- الحروف المتصلة: ضع رمز التسطير أو الأندر سكور [ _ ] قبل وبعد كل كلمة.
4- النص المائل: وضع علامة التسطير قبل وبعد النص.
5- كما يمكنك تغيير شكل الخط والحروف من خلال تنزيل تطبيق Stylish Text المتوفر على متجر قوقل Google Play وآبل ستور App Store، والذي يقدم لك أكثر من 100 نوع مختلف من الخطوط.
وكل ما عليك فعله بعد تثبيت التطبيق هو تحديد الخط الذي تريده في فقاعة الدردشة عبر واتس آب، كما يمكن استخدامه أيضًا عبر فيسبوك، وماسنجر، وإنستقرام.
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