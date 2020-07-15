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فيديو.. هكذا يرصد رادار حصن الطائرات المسيرة في سماء المملكة
ضمن منظومة درع الوطن بكفاءات سعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعتبر رادار حصن إحدى منظومات درع الوطن التي تتولى مهمة مراقبة الأجواء السعودية ورصد أي أجسام غريبة بها سواء أكانت كبيرة أم صغيرة وهو متخصص في رصد الطائرات المسيرة بدون طيار.
مهام رادار حصن
وقال المهندس تامر بن خميس مدير إدارة الرادارات والحرب الإلكترونية في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية إن هذا الرادار الذي تم تطويره في المركز مهمته رصد الطائرات المسيرة ثم يقوم بعد ذلك بتوجيه الأنظمة الأخرى والتي تحتوي على رادارات وأجهزة تشويش وكاميرات تصوير بصرية وليلة مرتبطة جميعها بنظام تحكم وسيطرة يعرض بيانات الأهداف.
كفاءات سعودية
وأشار إلى أن الرادار تم تطويره بواسطة كفاءات سعودية في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تشمل أكثر من 20 مهندسًا ومهندسة.
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