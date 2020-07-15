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فيديو.. الزعاق: 35 يومًا تفصلنا عن سهيل وهذه علاماته
في منتصفه تنتهي الرطوبة وتنكسر حدة الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أنه تبقى 35 يومًا ويحل موسم سهيل كاشفًا عن بعض السمات التي تميز الأجواء في هذا الموسم.
علامات موسم سهيل
وقال الزعاق في فيديو عبر تويتر: 35 يومًا ويحل علينا سهيل وفي منتصفه تنتهي الرطوبة من السواحل، وتنكسر حدة الحرارة، وتتحسن الأجواء بالتدريج تباعًا مع مرور الأيام.
سبب تسمية موسم سهيل
وفي وقت سابق أوضح الزعاق أن موسم سهيل هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل؛ ولذلك سُمي سهيلًا نسبة إلى السهل المرن، فخلاله تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة.
حالة الطقس
وأضاف الزعاق أن مدة موسم سهيل تبلغ 52 يومًا يعقبه موسم العرب الأهم الوسم، مشيرًا إلى أن أول موسم سهيل (الثلاثة عشر يومًا الأولى منه) ستكون أيامًا حارة، ثم تبدأ الحرارة بعدها تنكمش تدريجيًا.
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