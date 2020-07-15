بعد وساوس.. مسلسل تكي يُعرض عبر منصة Netflix

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يتطور المشهد الترفيهي في السعودية بسرعة كبيرة وتصل أعماله الدرامية إلى واحدة من أكبر منصات البث وهي نتفليكس Netflix، حيث تعرض مسلسل تكي Takki وهو ثاني عمل درامي سعودي تعرضه بعد وساوس Whispers.

وسيتمكن قطاع كبير من الجمهور خارج السعودية الحصول على لمحة على السنوات التي سبقت الثورة الثقافية؛ لأن العمل الدرامي الفريد يوثق ثقافة الشباب السعودي قبل سنوات من وصول المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية إلى المملكة.

ويُعد تكي أول مسلسل سعودي درامي على اليوتيوب، وحقق أرقامًا عالية في نسب المشاهدة منذ عرض أول حلقة في 20 فبراير 2012، ويدور حول شباب سعوديين يكافحون من أجل تحقيق حلمهم في المجتمع.

مالك وبيان:

ويلعب مؤيد الثقفي دور مالك الذي يسعى لتحقيق حلمه بأن يكون مخرج أفلام، بينما تجسد خيرية أبو لبن دور بيان العازمة على الوصول إلى وسائل الإعلام على الرغم من الحواجز في طريقها.

وقال الكاتب والمخرج السعودي محمد مكي إن الحلقات سريعة، تصل مدتها إلى 25 دقيقة مليئة بحوار مفعم بالحيوية، ولكن لم ينل فرصة عرضه على أي من محطات البث الرئيسية في المملكة.

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وتابع: على الرغم من أننا توقعنا الكثير من النقد والجدل إلا أنه يمكنني أن أقول إن 80% من التعليقات كانت إيجابية للغاية، وتمكنا من تصوير الشخصيات بطريقة معقولة ومتوازنة.

المستقبل مشرق للمبدعين السعوديين:

وقال مكي إنه مع الاستحواذ الأخير لـ تكي بواسطة نتفليكس Netflix، وهو المسلسل الثاني على المنصة الأمريكية بعد وساوس، فإن المستقبل المشرق يفتح أبوابه أمام المبدعين السعوديين الشباب.

وتابع: هناك بنية تحتية ضخمة للسينما والتلفزيون في السعودية، هناك مدينة إعلامية ضخمة يتم بناؤها في الرياض ولدينا لجنة أفلام لدعم الأفلام القصيرة وكذلك الأفلام الروائية.

وأضاف: يمنحنا هذا الكثير من الثقة، إنه شعور رائع بالنسبة لأولئك الذين بدأوا قبل أن يكون أي من هذا الدعم موجودًا؛ لأننا الآن نشعر أننا في طليعة هذا التغيير.

ويُذكر أن العمل الدرامي يتكون من موسمين، كل واحد منهما يتكون من 14 حلقة، مدة الواحدة أقل من نصف ساعة وهي تقدم للجمهور العالمي منظورًا جديدًا من رؤية الشباب السعودي، ويعكس جوانب المجتمع والتحديات الاجتماعية التي واجهوها قبل سنوات قليلة، بحسب موقع digital studio me.

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