رئيس الهيئات لمنسوبي فرع عسير: أخلصوا النية والتزموا بالأنظمة والتعليمات

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، في لقاء عبر الاتصال المرئي حيث بدأ معاليه كلمته التوجيهية بالدعاء لله -عز وجل- بأن يرفع جائحة كورونا عن المسلمين وعن أهل الأرض جميعًا، مشيدًا بالدور الكبير الذي بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خلال هذه الأزمة للمواطن والمقيم على حد سواء.

دعم وتأييد القيادة

وأوضح، أن الرئاسة العامة تحظى بالدعم والتأييد والتشجيع والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله -.

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وقال: “إن ما تقوم به الرئاسة من أعمال ومسؤوليات، والسعي حثيثًا في تحقيق رسالتها التي هي من أجلِّ وأعظم وأشرف المهمات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي به فضّلت هذه الأمة على سائر الأمم، ونالت الخيرية، في قول الله تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ)، وأن الله جل وعلا جعل من علامات الدولة المسلمة التي يؤيدها الله وينصرها ويمكِّن لها؛ أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر”.

أعظم الفضل والشرف

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة العامة في أداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك من أعظم الفضل والشرف، مذكرًا بأهمية إخلاص النية لله في العمل، والالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات وتطبيقها.

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