إدارة ترامب تلغي قرارها بشأن منع الطلاب الأجانب من البقاء في أمريكا

2020-07-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن قاضٍ اتحادي في بوسطن، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت قرارها الذي كان من شأنه منع الطلاب الأجانب في أمريكا، الذين يأخذون دورات عبر الإنترنت فقط، من البقاء في البلاد.

يأتي القرار بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان إدارة الهجرة والجمارك أن الطلاب الأجانب الذين تحول تعليمهم إلى دورات عبر الإنترنت فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا، سيحتاجون إما إلى مغادرة الولايات المتحدة أو إجراء تحويل من الجامعات.

ويوجد أكثر من مليون أجنبي في الولايات المتحدة.

Advertisements

وفي الأسبوع الماضي، أعرب الطلاب عن إحباطهم وقلقهم بشأن خطواتهم التالية، حيث أعلنت الجامعات والكليات قرارات بنقل جميع الدورات عبر الإنترنت.

ومن بين هذه الجامعات كانت جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية جنبًا إلى جنب مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ضد قرار إدارة الهجرة. ومنذ ذلك الحين، رفعت العديد من الكليات والولايات دعاوى مماثلة.

المزيد

جديد الأخبار