السعودية | أبو الغيط: أدلة كثيرة على ضلوع إيران في هجمات السعودية

شكرا لقرائتكم أبو الغيط: أدلة كثيرة على ضلوع إيران في هجمات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا والذي أثبت بصورة قاطعة مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في "بقيق" و"خريص"، ومطار "أبها" الدولي بالسعودية في عام 2019.

وقال إن التقرير يضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية وغيرها في الخليج العربي، فضلا عن اليمن.

كما أكد على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني.

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إيرانية الصنع

وفي 30 يونيو الماضي، أكدت الأمم المتحدة، أن الصواريخ التي استهدفت السعودية في 2019 مشابهة لتلك التي تصنعها إيران.

وأعلنت روزماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي الإيراني، أنه تمت مصادرة أسلحة وصواريخ حرارية مصدرها إيران وصلت إلى الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أن طهران تواصل خرق قرار حظر توريد السلاح.

كما أضافت أن بعض العناصر المستخدمة في صواريخ الكروز والباليستية التي استهدفت السعودية في نهاية 2019، تم تصديرها في 2016 و2018 من إيران لليمن.