، شيء واحد سيوقف كورونا.. يكشفه مسؤول صحي أمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يمكننا السيطرة على المرض خلال 8 أسابيع

قال مسؤول صحي أمريكي، الثلاثاء، إن أزمة فيروس كورونا المستجد ستكون "تحت السيطرة" خلال فترة تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية أسابيع، في مقابلة أجراها مع شبكة "جاما" الطبية.

وبحسب مدير مراكز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد، فإنه "لو تمكّنا من دفع الجميع إلى ارتداء كمامات الآن، أظن أننا سنضع هذه الأزمة تحت السيطرة بعد أربعة أو ستة أو ثمانية أسابيع".

وشدد "ردفيلد": "الوقت (المناسب) هو الآن. نحن حقاً بحاجة إلى (الالتزام) بالكمامة".

ووفقاً لموقع "آكسيوس" الأمريكي، فقد عبر مدير المراكز عن سعادته لرؤية المزيد من الأشخاص يرتدون الكمامات لمنع تفشي الفيروس بشكل أكبر، وقال "ردفيلد": "يسعدني أن أرى المزيد والمزيد من الناس الآن. أنا سعيد لرؤية الرئيس مرتدياً كمامة نهاية الأسبوع (..) ونائب الرئيس".

وأضاف: "من الواضح في حالتهم، أنك يمكنك تبرير أنهم لا يحتاجون (ارتداء الكمامة) بسبب جميع الفحوصات المجراة حولهم، وهم يعرفون أنهم غير مصابين. لكننا نحتاجهم أن يصنعوا قدوة".

ولفت الطبيب إلى أن ارتداء الكمامة يعتبر واحداً من ثلاث ممارسات أساسية، تشمل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بشكل متكرر.

وقال: "إذا فعلنا هذا بدقة، يمكننا حقاً وقف هذا التفشي، وإعادة الوضع إلى حيث يجب أن يكون".

وسجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 65682 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفقاً لحصيلة أعدتها "رويترز".

كما تم رصد 919 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالعدوى في البلاد إلى 136367 حالة.فيروس كورونا الجديد