محمد بن مسعود - الدمام - لإنهاء إجراءات نزع الملكيات لصالح الدائري الخامس.. وآخر موعد 29 ذي الحجة 1441 دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس. ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ. وزارة النقل وزارة النقل 15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 02:22 PM Advertisements لإنهاء إجراءات نزع الملكيات لصالح الدائري الخامس.. وآخر موعد 29 ذي الحجة 1441 "النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها "النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها دعت وزارة النقل، ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة المكرمة، بضرورة مراجعة إدارة الطرق بحي العوالي؛ لإنهاء إجراءات نزع ملكيات عددٍ من المباني والأراضي لمصلحة الطريق الدائري الخامس. ونشرت زارة النقل- فرع منطقة مكة المكرمة أرقام العقارات والمباني المطلوب نزع ملكيتها، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسليم الطلبات سيكون 29/ 12/ 1441هـ. الكلمات المفتاحية ، "النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "النقل" تدعو ملاك العقارات بمخطط ولي العهد 4 بمكة لمراجعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.