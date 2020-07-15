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أفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا؛ لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.المديرية العامة لمكافحة المخدرات
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 02:03 PM
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة
أفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت عن القبض على مواطن، بمدينة سكاكا؛ لقيامه بتوثيق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "النجيدي": تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
، سكاكا.. الإطاحة بمتعاطي المخدرات في المقطع المتداول ،
المصدر : الخليج 365
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