بالفيديو.. موعد انكسار الموجة الحارة في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، موعد إنتهاء الرطوبة وانكسار الموجة الحارة.
وذكر أن موسم سهيل سيبدأ بعد 35 يوما، لافتا إلى أن الرطوبة من السواحل ستنتهي في منتصف الموسم، وستنكسر حينها حدة الحرارة وتتحسن الأجواء بالتدريج تباعاً مع مرور الأيام.
وأشار إلى أن رؤية النجم بعد غروب الشمس تعد دليل على تشكل السحب الماطرة، وانخفاض درجات الحرارة.
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