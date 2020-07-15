تحديد الاشتراطات التنظيمية الواجب تطبيقها في مدن الملاهي ومراكز الترفيه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للترفيه الاشتراطات التنظيمية الواجب تطبيقها في مدن الملاهي ومراكز الترفيه حفاظاً على صحة العاملين والزوار. أوضحت الهيئة العامة للترفيه الاشتراطات التنظيمية الواجب تطبيقها في مدن الملاهي ومراكز الترفيه حفاظاً على صحة العاملين والزوار. واشترطت تدريب الموظفين قبل الافتتاح على الإجراءات وبروتوكولات السلامة، وعمل التقصي الوبائي للمخالطين من الحضور والمنظمين. كما اشترطت تدريب العاملين في الموقع على مبادئ مكافحة العدوى لغير الممارسين الصحيين، ومتابعة الاجراءات الصحية الاحترازية على جميع العاملين بشكل إلزامي. وشددت أيضا على تسجيل جميع الموظفين العاملين في مواجهة العامة في تطبيق "موعد".

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