شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يقترح تعديل يسمح لأبناء المواطنات بالإقامة الدائمة بلا رسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقترح مجلس الشورى مشروع تعديل نظام الإقامة بما يسمح لأبناء المواطنات من أزواجهن الأجانب بالإقامة الدائمة بلا رسوم .

وأكد الأعضاء المتقدمين به ، ان التعديل يهدف إلى تعزيز أواصر الأسرة وتعزيز مكانة المرأة وتحقيق العدالة الإجتماعية، وفقاً لـ " عكاظ ".

ولن يسري هذا التعديل حال الموافقة عليه إلا على المواطنات المتزوجات من أجانب بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية .