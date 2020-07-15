"الشورى" يقترح تعديل يسمح لأبناء المواطنات بالإقامة الدائمة بلا رسوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اقترح مجلس الشورى مشروع تعديل نظام الإقامة بما يسمح لأبناء المواطنات من أزواجهن الأجانب بالإقامة الدائمة بلا رسوم .
وأكد الأعضاء المتقدمين به ، ان التعديل يهدف إلى تعزيز أواصر الأسرة وتعزيز مكانة المرأة وتحقيق العدالة الإجتماعية، وفقاً لـ " عكاظ ".
ولن يسري هذا التعديل حال الموافقة عليه إلا على المواطنات المتزوجات من أجانب بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية .
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