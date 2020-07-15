شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: ذروة الحر سنويًا تبدأ في العشر الأخير من يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن ذروة الحر سنويًا تبدأ في العشر الأخير من شهر يوليو والأول من شهر أغسطس. كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، أن ذروة الحر سنويًا تبدأ في العشر الأخير من شهر يوليو والأول من شهر أغسطس. وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏بوجه عام تكون ذروة الحر سنوياً في العشر الأخير من شهر يوليو، والعشر الأول من شهر أغسطس على وجه التقريب، وعادة تبدأ أجواء النهار في التحسن نسبياً نهاية شهر سبتمبر " .

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