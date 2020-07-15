شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بإدراج الوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، مجلس شؤون الأسرة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، اليوم الأربعاء، بإدراج حقوق الأسرة والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية.

وناشد المجلس، مجلس شؤون الأسرة بتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري؛ فضلًا عن إنشاء إدارة للمخاطر التي قد تواجه الأسرة السعودية.

وأوضح "الشورى" أن ذلك بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7/ 2/ 1440هـ، مؤكدًا أن على مجلس شؤون الأسرة إعداد دراسة حول الآثار المترتبة جراء الجائحة على الأسرة.