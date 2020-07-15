شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح خطوات تسجيل الحالات الإنسانية والإستثنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات بعد السماح للحالات الإنسانية والإستثنائية بالمرور وذلك بعد تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البحرية، عن كيفية تسجيل هذة الحالات المسموح لها بالمرور. كشفت المديرية العامة للجوازات بعد السماح للحالات الإنسانية والإستثنائية بالمرور وذلك بعد تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البحرية، عن كيفية تسجيل هذة الحالات المسموح لها بالمرور. وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" بأنه: "فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية إلى وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات". وكان ذلك ردًّا على سؤال من أحد المستفيدين، حول إمكانية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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