بالصور.. إخراج سيارة عالقة بمرتفعات أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تمكن فريق غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إخراج سيارة عالقة بمرتفعات أيها. تمكن فريق غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إخراج سيارة عالقة بمرتفعات أيها. وفي التفاصيل، ‏ورد عمليات غوث للتوعية والانقاذ بلاغًا عن سيارة عالقة بمرتفعات أبها المنطقة الجنوبية، وعلى الفور تم توجه فريق غوث لها وإخراجها.

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