الجوازات تنبه إلى كيفية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية

مع تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية..
أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية؛ وذلك بعد تأكيدها أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية فقط.
وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية إلى وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات».
جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المستفيدين، حول إمكانية التسجيل في الحالات الإنسانية والاستثنائية.
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