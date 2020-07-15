متضررون بقرى القرحان لـ«عاجل»: نعاني من انقطاع متكرر للاتصالات بالداير

اشتكى أهالي قرى القرحان وقرى مجاورة بمحافظة الداير التابعة لمنطقة جازان، من الانقطاع المتكرر، في ظلّ وجود برج اتصالات وحيد يخدم جميع القرى، وأنهم يعانون منذ أسبوع من تعطله، مطالبين الجهات المعنيّة بمعالجة أسباب الانقطاعات المتكررة، حتى لا ينعزلوا على حد وصفهم.

وقال مواطنون من أهالي القرحان لـ«عاجل»: قمنا برفع العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى، رغم أن المشكلة تمسّ مصالح المستهلك وتضرّ به، لا سيما أن انقطاع الخدمة صادف فتح القبول في العديد من الجامعات والكليات العلمية والعسكرية؛ الأمر الذي لم يمكن شباب القرحان من الاستفادة من فرص القبول، بحسب شكواهم.

وأشار الأهالي ‏إلى أنهم يعانون من انقطاع تام في الشبكة؛ بسبب انتهاء الوقود الذي يشغل برج الاتصالات الوحيد الذي يخدم قراهم منذ أسبوع قائلين: «اليوم نكمل أسبوعًا كاملًا دون اتصال أو إنترنت، من مقدّم الخدمة، وننتظر إعادة الخدمة كي نستطيع ممارسة أعمالنا التي تحتاج للشبكة«.

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