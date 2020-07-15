بالفيديو.. المصلح يحدد حالتين اعتيادية واستثنائية لتفتيش أغراض الخادمة

أوضح الدكتور خالد المصلح حكم تفتيش أغراض الخادمة عند سفرها دون علمها خوفًا من أن تكون قد سرقت شيئًا.

وأكد الدكتور خالد المصلح، أنه لا يجوز تفتيش أغراض الخادمة عند سفرها دون علمها، موضحًا أن الأصل ألا يتعرَّض أحد لمال أحد إلا بإذنه، وهذا في الحالات الاعتيادية.

وقال الشيخ المصلح، في لقاء تلفزيوني على قناة «المجد»، إن هناك حالات استثنائية يجوز فيها تفتيش أغراض الخادمة دون علمها، كالكشف عن جريمة أو إشكالية معينة.

وذكر أنه لا مانع من التفتيش لكن باستئذانها أن تفتح أغراضها، وبإخبارها أن الأمر من أجل الاطمئنان فقط.