تنبيهات «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والمدينة

الحالة المناخية تستمر حتى السابعة مساءً
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
كما نبهت الهيئة إلى نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍّ لمدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والعيص وينبع ووادي الفرع، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.
من جانبها، تتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.
وتمتد الحالة المناخية إلى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى طول ساحل البحر الأحمر، خاصةً الطريق الساحلي.
ويكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة وجنوب شرقها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
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